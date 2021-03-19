انطلاق احتفالية "نور الرياض" بمشاركة 60 فنانا من 20 دولة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة الخليج 365:

انطلقت الخميس 18 مارس، احتفالية "نور الرياض" التي تتضمن عرض أعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بمدينة الرياض، بمشاركة 60 شخصا من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 23 منهم من الفنانين السعوديين.

وتمثل هذه الاحتفالية التي تستمر على مدى 17 يوماً حتى 3 أبريل، أولى مبادرات برنامج "الرياض آرت" أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 19 مارس 2019، بمبادرة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

وتشتمل احتفالية "نور الرياض" على 60 عملاً فنياً تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروضاً تفاعلية، وقطعاً حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، ومجموعة من أشكال الفن الخفيف، يتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسين للاحتفالية في كلٍ من مركز الملك عبدالله المالي ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

ومن المقرر أن يُقام ضمن "احتفالية نور الرياض" معرض "نور على نور" الذي يعد أكبر معرض فني جماعي يرصد الحركة الفنية في فنون الإضاءة منذ ستينيات القرن الماضي حتى اليوم. ويستقبل زواره في مركز المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي ابتداءً من 18 مارس حتى 12 يونيو، ويتميز بمضاهاته للمتاحف في جودة عروضه التي تستخدم الضوء، وينقسم إلى أربعة أجنحة، هي: جناح إدراك الضوء، وجناح تجربة الضوء، وجناح انعكاس الضوء، وجناح بيئة الضوء، حيث يتنقل الزائر داخل المعرض وسط أشعة من الضوء تفصل بين أعمال مجموعة من الفنانين من مناطق متعددة حول العالم خلال مراحل زمنية مختلفة.