رانيا فريد شوقي تنعى رائد لبيب: ارتاح من انعدام العدل في الدنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، المخرج الكبير رائد لبيب، الذي غادر عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت رانيا "آه يا وجع القلب أخويا وصديقي وحبيبي وحبيب أبويا والرجل الوفي والجدع الطيب ابن الأصول، قليل لما تلاقي إنسان زيه في الزمن ده (لان الزمن بناسه)، انتقل إلى رحمة الله المخرج الكبير رائد لبيب راح للأرحم من الكل، ارتاح من انعدام العدل في الدنيا".

وتابعت "رائد لبيب اسم كبير في عالم الفن والفن هو اللي خسر، خسر إنسان موهوب بجد وأخلاق بجد فنان محترم في زمن...".

جدير بالذكر أنه من المقرر تشييع جثمان المخرج رائد لبيب عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، على أن يتم دفنه في مقابر أسرته بالسيدة عائشة.