إلهام شاهين: والدي رفض دخولي الفن.. و"جمع مشاهدي بفيديو وقالي أنا مكسوفلك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها كانت تحب والدها لدرجة كبيرة لم يتخيلها أحد، ولكن علاقتهما لم تسر على ما يرام بسبب دخولها المجال الفني.

وخلال تواجدها في برنامج "السيرة"، المعروض عبر قناة dmc، قالت إلهام إن والدها كان يرفض فكرة اتجاهها إلى دخول مجال الفن والتمثيل، وإنه ترك منزلهم لهذا السبب: "أنا كنت بحب بابا جدا لما مات أنا كنت قاعدة جنب رجليه حطيت كرسي قدام سريره وقعدت لغاية ما مات قدامي".

وأضافت: "حطلي شريط فيديو مش معقول، شوت برقص شوت لابسة قميص نوم مفتوح، شوت بدلع على حد، شوت حد حاضني، كان عايز يحرجني جدا ويقولي أنا كنت صح وان اللي انتي بتعمليه غلط".

وعن ردة فعلها قالت: "قولتله لما تاخد شوت كدا من برا السياق ده شيء مزعج، ولما تجمعهم ورا بعض غير لما يبقى ضمن الأحداث أنا متحرجتش لأني فنانة وفاهمة إيه اللي بعمله: اتضايقت منه جدا وقولتله أنا مش عارفة أنت محضر ده ليه، خصوصا إنه مكنش يعرف إني جاية قالي أنا مسكوفلك، فمشيت وقفلت بسبب الموقف ده".