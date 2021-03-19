أحمد السقا ينشر صورة جديدة من مسلسله الرمضاني "نسل الأغراب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان أحمد السقا تصوير مشاهده في مسلسله "نسل الأغراب"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

وشارك السقا جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة من المسلسل، ظهر فيها مرتديًا ملابس الشخصية، واكتفى في تعليقه بذكر اسم العمل.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولة العمل إلى جوار أحمد السقا، الفنان أمير كرارة، الفنانة فردوس عبدالحميد، الفنانة نجلاء بدر، الفنان عمرو عبدالجليل، الفنانة سلوى عثمان، الفنانة منة فضالي، الفنان إدوارد، الفنانة مي عمر، الفنان أحمد مالك، الفنانة أسماء أبو اليزيد، والفنان أحمد داش.