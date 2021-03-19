لماذا قال رائد لبيب لـ إبراهيم نصر: بيتي اتخرب بسببك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، المخرج الكبير رائد لبيب، والذي يُعد واحد من أشهر مخرجي المسلسلات التليفزيونية ذات الطابع الكوميدي، كما عُرف كمخرج لبرامج الكاميرا الخفية.

رائد لبيب جمعته علاقة عمل تطورت إلى صداقة قوية بينه وبين الفنان الراحل إبراهيم نصر، وقال الأخير عن بداية علاقتهما في برنامج "الليلة عندك"، المذاع عبر محطة "9090"، إنه أثناء تقديمه الموسم الأول من برنامج "الكاميرا الخفية"، تلقى مكالمة هاتفية من رائد لبيب.

وقال "نصر": "كلمني وقالي أنا بعمل مسلسل كوميدي واتخرب بيتي بسببك، ده احنا واخدين ميعاد هايل 7 وربع، ونزول الكاميرا الخفية قدام المسلسل مكنش في صالحه، ومحدش شاف المسلسل"، مضيفًا: "قالي محدش شافلي حلقة يا إبراهيم".

ورحل رائد لبيب في الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن المقرر تشييع جثمانه عصر اليوم 19 مارس، من مسجد السيدة نفيسة، على أن يكون الدفن في مقابر الأسرة بالسيدة عائشة.

المخرج رائد لبيب الذي أعلن منذ فترة إصابته بمرض السرطان، تواجد في أيامه الأخيرة بأحد المستشفيات، قبل أن يلقى ربه متأثرا بمرضه.