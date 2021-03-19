أول تعليق من زوجة رائد لبيب بعد رحيله: "ظهري اتكسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ودعت داليا المسلماني، زوجها المخرج رائد لبيب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 19 مارس، متأثرا بإصابته بمرض السرطان، بكلمات مؤثرة عبر حسابها على موقع "فيسبوك".

وكتبت داليا في أول تعليق لها "ظهري اتكسر ربنا يرحمك يا رائد ويصبرني على فراقك يا ملاك".

وكان الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة الممثلين، كشف عن موعد جنازة المخرج رائد لبيب، وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن تشييع جثمان المخرج الكبير ستكون عصر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، على أن يكون الدفن في مقابر الأسرة بالسيدة عائشة.

المخرج رائد لبيب الذي أعلن منذ فترة إصابته بمرض السرطان، تواجد في أيامه الأخيرة بأحد المستشفيات، قبل أن يلقى ربه متأثرا بمرضه.

رائد لبيت واحد من أشهر مخرجي المسلسلات التليفزيونية ذات الطابع الكوميدي، كما عُرف كمخرج لبرامج الكاميرا الخفية.