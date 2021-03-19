تعرف على موعد ومكان تشييع جنازة المخرج رائد لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة الممثلين، عن موعد جنازة المخرج رائد لبيب، الذي رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وقال "مكرم"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن تشييع جثمان المخرج الكبير ستكون عصر اليوم 19 مارس، من مسجد السيدة نفيسة، على أن يكون الدفن في مقابر الأسرة بالسيدة عائشة.

المخرج رائد لبيب الذي أعلن منذ فترة إصابته بمرض السرطان، تواجد في أيامه الأخيرة بأحد المستشفيات، قبل أن يلقى ربه متأثرا بمرضه.

رائد لبيت واحد من أشهر مخرجي المسلسلات التليفزيونية ذات الطابع الكوميدي، كما عُرف كمخرج لبرامج الكاميرا الخفية.