هل يصبح ” المليونير الوسيم” رئيسا لنادي ريال مدريد ؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - مارس - 2021 11:08 صباحًا

ذكرت عدة تقارير إعلامية، أن رجل الأعمال الشاب إنريكي ريكيلمي البالغ من العمر 32 عاما، يرغب في منافسة فلورنتينو بيريز على رئاسة ريال مدريد، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها الصيف المقبل.

ويعتبر إنريكي ريكليمي من رجال الأعمال الناجحين في إسبانيا، وينحدر من عائلة ناجحة أيضا تملك خبرة في إدارة الأعمال، وهو من الجيل الثالث لعائلته.

وبدأ رجل الأعمال الشاب بإنشاء شركة ”el sol“ المهتمة بالمناجم والطاقة والبنيات التحتية، وتمكن من المساهمة في أشغال توسعة قناة بنما الشهيرة.

واهتم إنريكي منذ بداية اهتمامه بعالم الصناعة، بالطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، ويشغل منصب المدير ورئيس مجلس إدارة شركة ”COX Energy“.

وبالنظر لنشاطه في مجال الطاقة المتجددة، تم اختيار إنريكي العام 2019 ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم في مجال البيئة، كما فاز في 2018 بالجائزة الوطنية للمقاولين الشباب، ووصفته مجلة ”فوربس“ في السنة ذاتها برجل الطاقة الشمسية.

ورغم أنه يبلغ من العمر 32 عاما، لكنه عضو في ريال مدريد منذ 20 عاما، ويملك ثروة تقارب 700 مليون يورو.

ولن يكون إنريكي ريكيلمي المنافس الوحيد لفلورنتينو بيريز في انتخابات الصيف المقبل، فقد عبر أيضا فيسنتي بولودا وهو أيضا رجل أعمال عن رغبته في الترشح للرئاسة، وكان قد تحمل المسؤولية طيلة 4 أشهر ونصف الشهر العام 2009 بعد استقالة رامون كالديرون، وكان حاضرا في خسارة ريال مدريد أمام برشلونة خلال الكلاسيكو الشهير في سانتياغو برنابيو 2/6.

ومن المقرر أن يضع المرشحان ضمانا ماليا يصل إلى 92 مليون يورو من مالهم الخاص، وهو ما يمثل 15% من الميزانية المقررة للفريق في الموسم الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن فلورنتينو بيريز يترأس ريال مدريد منذ 2009، وسبق أن ترأس النادي الملكي في ولايته الأولى بين 2000 و2006.