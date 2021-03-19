شكرا لقرائتكم خبر عن فايا يونان تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها بصور من الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة السورية فايا يونان عن مجموعة صور لها ولشقيقتها من الطفولة، وصور أخرى لهما فى مرحلة الشباب، مبدية اندهاشها من سرعة مرور الوقت، ونشرت فايا الصور عبر حسابها على "إنستجرام" لتهنئة شقيقتها بمناسبة عيد ميلادها الثلاثين، حيث علقت على الصور "ريحانتى صارت 30.. ممكن حدا يفهمنى كيف مر الوقت هالقد بسرعة؟.. ما بين اللعب بالبالونات نحن صغار وبالونات الـ30 كتير ضحكات ودمعات وأوقات فرح وأوقات حزن.. حنضل سوا بكل شىء".



فايا يونان

وتظهر فايا يونان، فى صورتين مع شقيقتها وهما يلعبان فى إحداهما بالبالونات والأخرى يتجولان فى حديقة ويستمتعان بجمال الورود ورائحته، وفى صور أخرى، ظهرت الشابتان أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الأخت الكبرى ريحانة التى بلغت عامها الثلاثين.



فايا يونان وشقيقتها تلعبان بالبالونات



فايا يونان وشقيقتها تستمتعان بالورود



فايا يونان وشقيقتها



فايا يونان تحتفل يعيد ميلاد شقيقتها الـ 30

وقالت الفنانة السورية، فايا يونان - فى وقت سابق - إنها وشقيقتها ظهرا في أحد برامج المسابقات أثناء غنائهما أغنية "لبلادى موطني"، ولكنها لم توفق، ولكن بعد مدة من الوقت اتصلوا بها وطلبوا منها المشاركة مرة أخرى، وحينها فهمت أن كل شخص خلقه الله مرسوم له طريق مُحدد سيسير عليه، مشيرة إلى أنها الآن لديها مطلق الحرية في اختيار الكلمات والألحان والتوزيع في أعمالها الفنية في الفترة الحالية بعد أن احترفت الغناء.

وأوضحت الفنانة فايا يونان، خلال لقاء تليفزيونى سابق، أنها كانت متفوقة في دراستها للغاية، بعكس بعض أصحاب المواهب، الذين قد يكون دراسيا غير موفقين بعض الأحيان، ولكنها جمعت بين الإثنين، لأنها تعشق روح المنافسة بشكل دائم، وترغب في أن تكون في المراكز الأولى دائما، وهذا الشىء أفادها بشكل كبير في حياتها العملية وفي اختيارها للأغاني والأعمال.