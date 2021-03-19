شكرا لقرائتكم خبر عن "بلاش تتغر" أغنية جديدة لـ هيثم شاكر بتوقيع أيمن طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح المطرب هيثم شاكر أغنية سينجل جديدة بعنوان "بلاش تتغر"، وهى من كلمات أيمن طويل، وألحان مصطفى جمال، وذلك خلال شهر رمضان المقبل، حسبما أكد مؤلف الأغنية أيمن طويل لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى طرح كل من المطرب هيثم شاكر وهيثم نبيل مؤخراً أغنية على طريقة الدويتو، تحمل اسم "كنت غلطة" من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار، تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت مصطفى رؤوف.

وتقول كلمات الأغنية: "اتكتبلى بداية أجمل من اللي وياك عشتها، ياللي عشت معاك مشاعر وهم عدى وقتها، عوضتني الدنيا بعدك، ياللي بعدك كان بدايتي، حتى أحلامي اللي ضايعة معاك خلاص رتبتها، بعترفلك كنت غلطة وحكايتنا خلاص ناسيهم، مش هكمل عمري بندم لا هكمل ناس شاريهم، جاي بتندم على اللي كان لك، كان معاك بإيديك خسرته، مش هخون أنا يوم عيون بقوا دنيتي وبخاف عليهم، فوقت منك.

وكانت آخر ألبومات هيثم شاكر، "معرفة قديمة" وضم 12 أغنية هي"ماتوصونيش" كلمات أيمن ‏بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي "لحقتيني " كلمات نادر عبدالله ‏وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى ‏وتوزيع شريف مكاوي، "إحنا افترقنا" كلمات رمضان محمد وألحان شادي حسن وتوزيع أحمد وجيه، ‏و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم‎.