اتهامات الاغتصاب تلاحق الممثل الأمريكي أرمي هامر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهمت شابة، الخميس، الممثل الأمريكي أرمي هامر باغتصابها قبل 4 سنوات في لوس أنجلوس، وقالت الشرطة إنها تحقق في الأمر.

ووصف محامي هامر الادعاء بأنه "شائن"، وقال إن جميع العلاقات الجنسية للممثل كانت "بالتراضي تماماً".

وجاءت مزاعم الاغتصاب في أعقاب اتهامات وجهتها عدة نساء على وسائل التواصل الاجتماعي في يناير/كانون الثاني للممثل البالغ من العمر 34 عاما بالإساءة العاطفية والجسدية.

وقال هامر آنذاك إنه لن يرد على ما سماه "الهجمات الشرسة على الإنترنت"، لكن ممثليه قطعوا صلاتهم به، كما تم استبعاده من مشروعين سينمائيين في هوليوود.

وأعلنت امرأة عرّفت نفسها باسم "إيفي" في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، الخميس، أنها كانت على علاقة عاطفية استمرت 4 سنوات مع الممثل الذي كان متزوجاً من المذيعة التلفزيونية إليزابيث تشيمبرز آنذاك.

وقالت إيفي، البالغة من العمر 24 عاماً، للصحفيين "في 24 أبريل/نيسان 2017، اغتصبني أرمي هامر بعنف لأكثر من 4 ساعات في لوس أنجلوس، ضرب خلالها رأسي مراراً بالحائط وأصابني بكدمات في وجهي".

وقالت جلوريا ألريد، محامية إيفي، إن المرأة قدمت أدلة للشرطة.

وأوضح متحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس أن أرمي هامر هو المشتبه به المذكور في تحقيق اعتداء جنسي مزعوم تم فتحه في 3 فبراير/شباط 2021.

وقال أندرو بريتلر، محامي هامر في بيان، إن مراسلات المرأة الخاصة مع موكله "تقوض وتدحض مزاعمها الشائنة".

وأضاف: "من اليوم الأول أكد السيد هامر أن كل تفاعلاته مع (إيفي) وكل شريكة جنسية أخرى، كانت بالتراضي تماماً وجرت مناقشتها والاتفاق عليها مقدماً".