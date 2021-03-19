الموت يغيب رائد لبيب.. مخرج "الكاميرا الخفية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيّب الموت المخرج المصري رائد لبيب، الشهير بمخرج الكاميرا الخفية، الجمعة، بعد صراع مع مرض السرطان.

جاء ذلك بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.



وقالت داليا المسلماني، زوجة المخرج الراحل لصحيفة "الوطن" المصرية إن العائلة تتابع الإجراءات الخاصة بالدفن.

وعانى رائد لبيب خلال الفترة الأخيرة من تجاهل الوسط الفني له، وهذا زاد من خطورة إصابته بالسرطان الذي اكتشفه بالصدفة، حيث إنه أصيب بسرطان القولون، قبل عام تقريبا.

ويعتبر لبيب من أهم مخرجي جيله، وتميزت أعماله بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر في بداية الأمر، وبدأت مسيرته الفنية في أواخر سبعينيات القرن الماضي من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال، منها مسلسل "حكاية ميزو" عام 1977.

وكانت أول أعماله كمخرج عام 1984 من خلال مسلسل "دموع الشموع"، لتتوالى بعدها أعماله والتي من أبرزها "هند والدكتور نعمان"، و"نص أنا نص هو"، شارك أيضاً في إخراج برنامج المقالب "الكاميرا الخفية" مع الفنان إبراهيم نصر.