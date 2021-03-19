شكرا لقرائتكم شاركت عبدالحليم حافظ في "فتى أحلامي".. وفاة ماري النجار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غيب الموت الفنانة المصرية ماري النجار التي اشتهرت في العمل الفني باسم "منى بدر"، اليوم الخميس، حيث حدثت الوفاة في الولايات المتحدة الأميركية.

وأعلن الأمر الموسيقار المصري يحيى خليل، الذي نعى صديقته الراحلة، مؤكدا أن ماري النجار عرفت في السينما المصرية باسم "منى بدر"، وشاركت عبد الحليم حافظ بطولة فيلم "فتى أحلامي".

وفسر عازف الجاز المصري السر وراء اختفاء منى بدر طيلة السنوات الماضية، بعدما أكد أنها سافرت إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل 30 عاما واستقرت بها قبل أن ترحل.

يحيى خليل ومنى بدر

وظهرت منى بدر في صورة بصحبة يحيى خليل، حيث اختلفت ملامحها بشكل كامل، ولم تعد مثلما رآها الجمهور حينما كانت تشارك في الأعمال الفنية.

يشار إلى أن مسيرة منى بدر الفنية لم يكتب لها الاستمرار، حيث اعتزلت في سن مبكرة للغاية، وذلك بعد أن شاركت في 3 أفلام سينمائية، كان أبرزها فيلم "فتى أحلامي".