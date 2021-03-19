شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "المتفائل" فى قصر ثقافة الفيوم بدءا من الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، أن خطة مشروع المواجهة والتجوال تسير وفقا للجدول الموضوع لها بانتظام، حيث تقدم فرقة المسرح القومى عرضها "المتفائل" والذى يعود من جديد للمحافظات، حيث ينطلق عرضه بمحافظة الفيوم فى قصر ثقافة الفيوم ابتداء من الأحد المقبل الموافق 21 مارس، حتى الجمعة 26 من نفس الشهر الساعة 7 مساء.



عرض المتفائل

ويأتى ذلك ضمن مشروع المواجهة والتجوال ‎برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والذي وضع خطته البيت الفني للمسرح، وتنظمه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، وبالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من الجهات المعنية وجمعيات المجتمع المدني، حيث تهدف الخطة إلى تجوال 9 عروض مسرحية من إنتاج البيت الفني للمسرح بـ 14 محافظة حتى شهر يونيو لعام 2021، وتقدم جميع عروضها بالمجان.



سامح حسين وسهر الصايغ من عرض المتفائل

وبدأ عرض "المتفائل" رحلته مع مشروع المواجهة والتجوال من محافظة الغربية بداية شهر مارس الجارى، حيث قدم 5 ليالى عرض بالمجان على قصر ثقافة طنطا، حقق خلالها العرض اقبالاً جماهيريا كبيراً، حيث كانت كل ليالي عرضه كامل العدد، في إطار الإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة المصرية، ومن المقرر أن يقدم العرض خلال شهر مايو المقبل بمحافظتي قنا وأسيوط.



سامح حسين

"المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.