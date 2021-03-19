شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج رائد لبيب بعد صراع مع مرض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى المخرج رائد لبيب، صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، وكان المخرج رائد لبيب، قد أعلن في فبراير الماضي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إصابته بمرض السرطان.