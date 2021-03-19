نفى "فبركة" الكاميرا الخفية وأصيب بالسرطان.. رائد لبيب صاحب مدرسة كوميدية لن تُنسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

واحد من أشهر مخرجي الأعمال الكوميدية والاجتماعية ، صاحب نجاحات كبيرة في عالم الدراما التليفزيونية، هو مخرج "هند والدكتور نعمان"، وشريك نجاح الفنان إبراهيم نصر في برنامج "الكاميرا الخفية"، قدم خلال مشواره الفني أكثر من 50 عملا فنيا، المخرج الكبير رائد لبيب، بعد صراع مع مرض السرطان.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن المخرج الراحل:

- بدأ مسيرته الفنية في سبعينيات القرن الماضي، من خلال عمله كمساعد مخرج.

- من أشهر الأعمال التي عمل بها كمساعد مخرج، مسلسل "حكاية ميزو" للفنان سمير غانم.

- عمله الأول كمخرج كانت واحد من أشهر المسلسلات الاجتماعية خفيفة الظل، والتي لعب بطولتها الفنان كمال الشناوي، وهو مسلسل "هند والدكتور نعمان".

- قبل أن يذهب الدور لكمال الشناوي، رُشح الفنان عمر الشريف وبعده تعاقد الفنان محمود مرسي قبل أن يعتذر.

- ظل بعد "هند والدكتور نعمان" 4 سنوات دون عمل، قبل أن يحدثه الفنان فريد شوقي ويطلب منه إخراج "العرضحالجي".

- من أشهر أعماله مسلسلات: "أولادي"، "دموع الشموع"، و"الماضي يعود الآن"، "أحلام البنات"، "صرخة أنثى"، "عائلة مجنونة جدا".

- قدم مجموعة كبيرة من البرامج الكوميدية، بينها "حسين على الهوا"، "بهلول ولسان العصفور".

- قدم أول سيت كوم عربي "ناس وناس"، وحقق نجاحا كبيرا.

- عُرضت عليّ الكاميرا الخفية في فترة كنت لا أعمل بها، واخترت أن أجرب أسبوع قبل توقيع العقد، وبعد 3 أيام وافقت، وتعلمت الكثير من الأمور.

- أكد أن برامج الكاميرا الخفية لم تكن مفبركة.

- أعلن قبل وفاته بوقت قصير معاناته من مرض السرطان.