فريق "آل هارون" يواصل تصوير مشاهده.. تجمع جميع الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يواصل أبطال فيلم "آل هارون" تصوير مشاهدهم المتبقية، والتي تضم جميع أبطال العمل في لوكيشن واحد.

وأكد محمد كمال المشرف العام على الإنتاج، أن المشاهد المقبلة تجمع كل نجوم الفيلم في مشاهد جماعية، موضحا أنه يتم التحضير حاليا للديكور المقرر التصوير فيه، والذي يعتبر من أضخم الديكورات الرئيسية بالعمل.

يُذكر أن فيلم "آل هارون" الذي يتم تصويره حاليا هو من أحدث أعمال شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني.

فيلم "آل هارون" تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية، يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم من بينهم، منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، وعبير صبري، وأحمد عبدالله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، ويارا نور الدين، والفنان حمدي هيكل ومريم البحراوي وغيرهم .

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا ومن إخراج معتز حسام، وإنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني لصاحبها المنتج حسني محمود، ويدير الإنتاج كل من محمود شاذلي، وإدوارد نبيل، وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج محمد كمال.