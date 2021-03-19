نانسي عجرم وسامو زين ومدحت صالح.. قائمة أغاني عيد الأم 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

يحتفل العالم يوم الأحد الموافق 21 مارس 2021، بحلول عيد الأم، وهو المناسبة التي يتسابق لأجلها نجوم الفن كل عام على طرح أغنيات جديدة تعبر عن قيمة الأم وأهمية الاحتفال بعيدها.

ومن بين أغاني عيد الأم 2021:

سامو زين

طرح المطرب سامو زين، مساء الأربعاء، أغنيته الجديدة "ست الناس" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" احتفالا بعيد الأم.

الأغنية من كلمات عبدالرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة وتوزيع وماستر أكرم عادل.

وتقول كلمات الأغنية: "يا ست الناس أنا واقع.. وفي الحقيقة وفي الواقع.. لو كان الجو ده ساقع.. بشوف عيونك اتدفى.. يا أغلى ما ليا طلباتك.. خلاص انسى اللي فاتك.. من النهاردة بادئ حياتك.. مكانك عندي مالي الكفة.. أيامي مبتحلاش إلا بيكي.. وحياتي خلاص واقفة عليكي".

خالد تاج الدين

وطرح الشاعر الغنائي ومطرب الراب خالد تاج الدين، أغنيته الجديدة "mother دكر"، على طريقة الفيديو كليب، كنوع من التكريم لكل الأمهات بالتزامن مع احتفالات عيد الأم.

والأغنية من كلمات وألحان خالد تاج الدين، وتوزيع وليد شراقي، وماستر خالد عز، وأخرج الكليب أيمن نور.

آية عبدالله

وطرحت المطربة الشابة آية عبدالله، يوم الخميس، كليب أحدث أعمالها الغنائية "أمي حبيبتي" بمناسبة حلول عيد الأم 2021.

الأغنية من كلمات وألحان محمد السماحي ونادر عزت وتوزيع وميكس وماستر ديفيد جميعي، والكليب من إخراج وليد السباعي.

نانسي عجرم

وطرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنية "أمي" احتفالا بعيد الأم.

ومن بين كلماتها: "أمي الحكي بيطول عن حضنك الدافي.. أمي وشو ما بقول بيضل مش كافي".

حلمي عبدالباقي

ومن المقرر أن يطرح الفنان حلمي عبدالباقي أغنية بعنوان "بعتذرلك"، من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع أسامة سعيد.

وتقول كلمات الأغنية: "بعتذرلك إني سيبتك بعد ما اتعلقت بيّا، بعترفلك كنتي مكسب واتقلب بخسارة ليّا، كنتي ونسي في عز سهري، كنتي واقفة سنين في ضهري، مهما لفيت مش هلاقي جزء من خوفك عليّا".

مدحت صالح

أيضا ينتظر جمهور الفنان الكبير مدحت صالح أغنيته الجديدة "إنتي حلوة في كل وقت"، وتعاون خلالها مع الملحن والموسيقي شادي مؤنس وتسجيل صوتي لأسامة كمال وهي من كلمات مصطفى إبراهيم.

أحمد شيبة

كذلك من المقرر أن يطرح المطرب الشعبي أحمد شيبة، أغنية جديدة احتفالا بعيد الأم.