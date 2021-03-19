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نور محمدوف يعلن اعتزاله رسمياً

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 57 دقيقة

آخر تحديث: 19 - مارس - 2021 9:20 صباحًا

نور محمدوف

أعلن رئيس “بطولة النزال النهائي”، دانا وايت، اليوم الجمعة، أن بطل العالم بالفنون القتالية في الوزن الخفيف “يو أف سي”، حبيب نورمحمدوف، قد اعتزل رسميا.

وكتب وايت على صفحته الشخصية على “تويتر”: “لقد اعتزل حبيب رسميًا 100 بالمئة. كان مدهشا رؤيتك كيف تعمل، شكرًا لك يا صديقي، استمتع بما سيأتي بعد ذلك”.

هذا وكان حبيب نور محمدوف، قد أعلن في تشرين الأول الماضي، اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأميركي جاستن غايتجي، في العاصمة الإماراتية ضمن دورة ” يو أف سي 254 “.

وفي كلمته بعد فوزه أعلن حبيب أن النزال مع غايتجي كان الأخير له حيث اعتزل اللعبة بشكل رسمي، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من تموز الماضي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس المستجد، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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