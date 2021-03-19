فيديو.. إلهام شاهين تحكي قصة غضب والدها من دخولها مجال التمثيل: تمنيت أن يسامحني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الفنانة المصرية إلهام شاهين أن والدها أجبرها على الالتحاق بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، لكنها رفضت الاستمرار بها، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حبا في الفن والأضواء.

وكشفت إلهام شاهين التي حلت ضيفة في برنامج "السيرة"، تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني، والذي يعرض على قناة "dmc" عن توتر العلاقة بينها وبين والدها قائلة: "رفض والدي دراستي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لأنه كان يرى أن العمل في هذا المجال صعب جدا، وبعد فترة وافق على رغبتي، خاصة عندما أقنعته بإمكانية العمل كمخرجة".



وتابعت إلهام شاهين: "درست التمثيل والإخراج، ونجح كمال ياسين في إقناع والدي بالتمثيل في إحدى المسرحيات، ورحب في البداية وأشاد بدوري، ربما لأنني جسدت في المسرحية دور ملاك".





وواصلت حديثها: "عندما رشحت للعمل في أول فيلم في مسيرتي الفنية، وافقت دون علمه، ولكن بعد فترة كشفت له عن الموضوع، بعدما أخبروني بضرورة السفر للتصوير في الإسكندرية، وتحمست أمي وساندتني، بينما رفض والدي".

وأضافت إلهام شاهين: "والدي كان يغار جدا علي، وقطع علاقته بأمي بسببي، وخربت بيت ماما، وتزوج والدي بسيدة أخرى وأنجب منها، وكان يأتي لزيارتنا بين الحين والآخر".

وواصلت إلهام شاهين حديثها عن علاقتها بوالدها قائلة: "استمرت القطيعة بيني وبين والدي سنوات، وعندما التقيته أراد أن يضعني في موقف محرج، وعرض فيديو يحتوى على مشاهد مثيرة من أعمالي، مشهد بقميص نوم مفتوح، مشهد في حضن ممثل، وقال لي إنتي مش مكسوفة، كنت خايف عليكي من كل ده، لكن تماسكت أمامه ودافعت عن نفسي وغضبت من تصرفه جدا. باختصار والدي مات وهو غضبان عليا".

واختتمت إلهام شاهين حديثها في هذا السياق قائلة: "عندما مرض والدي لم أتخل عنه ومات أمامي، وتمنيت أن يسامحني قبل وفاته".