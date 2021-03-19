مدحت صالح: تزوجت 4 مرات.. وهذا اسمي الحقيقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلّ الفنان المصري مدحت صالح ضيفاً في برنامج "لايف من الدوبلكس مع أبلة فاهيتا" والذي يعرض على قناة "on".

وكشف صالح خلال البرنامج عن اسمه الحقيقي قائلاً: "اسمي محمد، واختار لي الموسيقار حلمي بكر اسم مدحت في بداية مشواري الفني، وأكره جداً أسماء الدلع".

وأضاف: "أنا من مواليد 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1960، بمنطقة جزيرة بدران بحي شبرا، ولا أخجل من مسألة السن، وأنا بُرج العقرب، لكن لا أقتنع بالتوقعات ولا أصدق ما يقال بشأنها".

كما أعلن صالح أنه تزوج 4 مرات، ولديه من الأبناء، هانيا (33 عاماً) ، وأدهم (31 عاماً)، وآخر قصة حب في حياته هي زوجته الحالية.

وقال إن أول أجر تقاضاه خلال مشواره الفني كان 5 صاغ، مشيراً إلى أن أغنية "جاي على نفسك ليه" كان من المقرر أن يغنيها عمرو دياب، لكنه لم يتحمس لها.

وخلال الحلقة أثار صالح إعجاب الجمهور بتقديم أغنيتين من سجله الفني هما "كوكب تاني، والمليونيرات".