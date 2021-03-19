شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى رحيل شكرى سرحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الجمعة، ذكرى رحيل الفنان شكرى سرحان، الذى رحل عن عالمنا يوم 19 مارس 1997حيث استطاع أن يعبر بصدق ونجاح عن الشخصيات التى قام بآدائها فى السينما ومن أهم أدواره دور "أبو العلا" فى فيلم "الزوجة الثانية".

اسمه الحقيقى محمد شكرى الحسينى سرحان، وولد فى قرية الغار بمحافظة الشرقية فى 13 مارس عام 1925 وهو الاخ الأصغر للفنان محسن سرحان، وسامى سرحان

انتقل فى شبابه إلى حى الحلمية بالقاهرة، وتخرج من المعهد العالى للتمثيل عام 1947 وهى نفس الدفعة التى تخرج فيها الفنان عمر الحريرى، وحاول فى بداية مشواره الارتباط بالفنانة سميحة أيوب لكن عائلتها رفضت.

ظهر لأول مرة على شاشة السينما عام 1945 فى فيلم "جنة ونار" ثم عام 1948 فى فيلم "نادية"وفى عام 1949 رشحه المخرج "حسين فوزى" للاشتراك مع الفنانة نعيمة عاكف" فى فيلم "لهاليبو".

الانطلاقة الحقيقية فى مشواره الفنى جاءت بعد أن اختاره المخرج العالمى يوسف شاهين للمشاركة فى فيلم "ابن النيل" عام1951 بلغ رصيده الفنى نحو 150 فيلم من أبرزها: "شباب امرأة، والطريق المسدود، والزوجة الثانية، ورد قلبى، وأنا حرة، والمرأة المجهولة، واللص والكلاب".

نال خلال مشواره الفنى العديد من الجوائز حيث حصل على جائزة "أفضل ممثل" عن أفلام مثل: "شباب امرأة، اللص والكلاب، الزوجة الثانية، النداهة، ليلة القبض على فاطمة، قيس وليلى".

حصل على وسام الجمهورية من الرئيس الراحل عبد الناصر عن دوره فى فيلم "رد قلبى" عام 1957، بالإضافة إلى تكريمه فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عن مجمل مشواره فى سياق مئوية السينما المصرية.