شكرا لقرائتكم خبر عن سامح الصريطى يحتفل بعيد ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان سامح الصريطى، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 19 مارس 1951، عمل بمسارح الدولة كعضو فى فرقة أنغام الشباب بالمسرح الغنائى، كما مارس الغناء، وعمل فى التليفزيون والسينما بجوار عمله فى المسرح ومن مسرحياته "الحب بعد المداولة، عطشان ياصبايا، تذكرة للجنة، زي ما تحب، نجوم الظهر، عالم كورة كورة، شغل أراجوزات، أحلام الفرسان، ذات الهمة".

ومن مسلسلاته "رمضان والناس، هي والمستحيل، حتى لا يختنق الحب، ليالى الحلمية، أميرة في عابدين، يتربى في عزو"، ومن أفلامه "ملاكي إسكندرية، خيانة مشروعة، الرهينة، شارع 18، حين ميسرة".

ولفت الفنان سامح الصريطى، الأنظار بمجرد طرح برومو مسلسل "الاختيار 2" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وظهوره بشكل مختلف تمامًا وتفاجأ به الجميع، وأصبح الجمهور يخمن حول هوية الشخصية التى يقدمها فى أحداث العمل.

"الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف.

ويتناول المسلسل بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020، ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى.