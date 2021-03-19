عرض حكاية "قولى لأحمد" خامس حكايات "حلوة الدنيا سكر" على شاشة dmc غدا

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة dmc خامس حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذى تقوم ببطولته النجمة هنا الزاهد، وتحمل الحكاية الجديدة اسم "قولى لأحمد" ويشارك فى بطولتها عمر الشناوى، هشام إسماعيل، والفنانة القديرة حنان سليمان، وعزة لبيب، ومحسن صبرى، وجيلان علاء، ومروة الأزلى، وتقدم خلال الحكاية شخصية "مريم" وهى فتاة محجبة، وظهرت على بوستر العمل بالحجاب وتتوسط عمرو الشناوى وهشام إسماعيل.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك فى بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك فى بطولتها أحمد سلطان.

المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، أحمد سعد، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل من إنتاج شركة سينرجى وk media.