بعد إصابتها بـ"كورونا".. ريهام أيمن توجه رسالة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجهت الفنانة ريهام أيمن رسالة إلى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بعد أيام من إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت "ريهام": "عايزة أشكركم كلكم على كل تمنياتكم الطيبة لي بالشفاء، قلبي مليء بالامتنان من كل رسائلكم، اهتمامكم وتفكيركم بي يعني الكثير بالنسبة لي".

وأضافت: "أنا سعيدة جدا بوجود أشخاص مثلكم في حياتي، الشعور بالحب يجعل الإنسان سعيد والسعادة تؤدي إلى الشفاء السريع، لذلك أنا متأكدة من أنني سوف أتعافى قريبًا، شكرًا لكم على كل هذا الحب والرعاية".

كان الفنان شريف رمزي زوج ريهام أيمن، أصيب بفيروس كورونا منذ فترة قصيرة ولكنه تعافى.

وتزوجت ريهام من شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.