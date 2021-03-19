شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبد المنعم فى بيت السحيمى آخر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف صندوق التنمية الثقافية العرض المسرحي "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبد المنعم، ليعرض فى بيت السحيمي بشارع المعز فى الفترة من 25 وحتى 29 مارس الحالى، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء، على أن يكون الدخول مجانا بأسبقية الحضور مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة.

عرض "الطوق والأسورة" تدور أحداثه فى صعيد مصر، حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التى تعانى من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكرى، شريف القزاز، شبراوى محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل على، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط و فرقته، ديكور محيى فهمي، أزياء نعيمة عجمى، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم ، ومن إخراج ناصر عبد المنعم .

يذكر أن عرض " الطوق و الأسورة" قدم للمرة الأولى فى الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى 1996 ، وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج فى المسابقة الرسمية للمهرجان ، وهى الجائزة الأولى لمصر فى المهرجان، و تمت إعادة إنتاج العرض فى عام 2018 ضمن الاحتفال باليوبيل الفضى للمهرجان التجريبى، وشارك العرض ضمن العروض المتنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمى بمهرجان المسرح العربى الذى نظمته الهيئة العربية للمسرح فى يناير 2019، وحصل العرض على جائزة أفضل عرض عربى، لتصبح أول جائزة لعرض مصرى فى المهرجان العربى، و تم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح فى أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات، كما شارك فى المهرجان القومى للمسرح المصرى بدورته الـ١٢.