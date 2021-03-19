شكرا لقرائتكم خبر عن 5ملايين دولار لفيلم Judas and the Black Messiah بعد فوز بطله بجائزة جولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Judas and the Black Messiah ، إلى 5 مليون و9 آلاف دولار، وذلك منذ طرح العمل في دور العرض المختلفة حول العالم، في 12 فبراير الماضى، وأنقسمت الإيرادات بين 4 مليون و 709 الف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و300 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

وذلك بعد فوز النجم العالمى دانيال كالويا فيلم Judas and the Black Messiah، بـ جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل مساعد، عن دوره فى العمل، وظهر النجم من خلال برنامج zoom، وكشف عن مدى سعادته بالجائزة وقدم الشكر لوالدته وعائلته وكل من ساعدته فى الوصول للجائزة.

الفيلم مأخوذ عن حياة واغتيال زعيم حزب الفهود السود فريد هامبتون، والعمل من بطولة دانيال كالويا، جيسي بليمونز، مارتن شي، لاكيث ستانفيلد، دومينيك ثورن، تيرايل هيل، جيرمين فاولر، أشتون ساندرز، دومينيك فيشباك، ألجي سميث، ليل ريل هوري.

فيلم " Judas and the Black Messiah" من إخراج شاكا كينج وكتبه كينج وويل بيرسون، استنادًا إلى قصة كتبها كينج وبيرسون والأخوان كيني وكيث لوكاس.