مؤلف برنامج "سعفان في التليفزيون" يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل التعاون مع مصطفى البنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

انطلق في مطلع مارس الجاري، برنامج "سعفان في التليفزيون" لليوتيوبر الشهير مصطفى البنا، على قناة "MBC مصر".

البرنامج يضم فقرات متنوعة ويناقش قضايا اجتماعية غنية بأسلوب كوميدي جذاب، مع تقديم عدد من الاسكتشات الترفيهية والغنائية بأسلوب ساخر.

ويشارك في كتابة البرنامج فريق كبير تحت إشراف السيناريست ورئيس ورشة الكتابة محمد الزغبي، والذي كان لـ"الخليج 365" حوارا معه ليكشف لنا تفاصيل البرنامج الذي يمثل أول ظهور الأول لشخصية "سعفان" الشهيرة عبر التليفزيون.

"الزغبي" قال إن البرنامج هو أول تعاون له مع "MBC" بعد "أبو حفيظة" الجزء الرابع 2017، مضيفا: "عقب ذلك سافرت للإمارات لمدة 3 سنين، وقدّمت عدد من البرامج منها برنامج (من الآخر) في مؤسسة دبي للإعلام، وبرنامج (بالعربي) وبرنامج (جيل السعادة) لمؤسسة أبوظبي ميديا".

وتابع: "عدت إلى مصر واشتغلت على برنامج (سعفان) نهاية 2020 وتم عرضه في مارس 2021، وأول حلقة كانت عن (الكورة) واستضفنا (ميدو) وانتقدنا حال الكورة في مصر وتدهور حال ليفربول والمشاكل ما بين صلاح وماني وكان رد الفعل أعلى من المتوقع، إذ تخطى إجمالي مشاهدات الحلقة على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 7 مليون مشاهدة بدون دعايا مدفوعة".

وواصل: "كانت تاني حلقة عن (الكورونا)، وكان الحديث عنها شائك إلا أننا تناولنا الموضوع بطريقة ساخرة ذكية.. وكان رد الفعل فوق الممتاز رغم تخوفنا لأن مصطفى البنا مشهور على يوتيوب بالمحتوى الرياضي، لكن المفاجأة أن رد الفعل كان إيجابي جدا رغم حساسية الموضوع، وضيف الحلقة كان ماجد المصري والاسكيتش بتاعه حقق مشاهدة عالية، وإجمالي المشاهدات تخطت حلقة الكورة".

ووحول حلقة غدا السبت 20 مارس؛ قال "الزغبي": "الحلقة الثالثة عن المهرجانات، وضيفها النجم المطرب محمود الليثي، وأتوقع أنها هتعمل جدل كبير بين محبي ومنتقدي المهرجانات".

وكشف "الزغبي" أن "سعفان في التليفزيون" هو أول تعاون بينه وبين المخرج رامي رزق الله بعد برنامج "أسعد الله مساءكم".

ولفت إلى أن "أهم شيء كان اختيار ورشة كتابة تجمع بين الأفكار الجديدة والخبرة خصوصا أنه تم كتابة 10 حلقات في وقت قياسي وبجودة عالية، الورشة تتكون من محمد طلعت، صلاح عبادة، أحمد منصور بصفة أساسية، ومشاركة في بعض الحلقات من عدد من الكتاب من بينهم ضياء محمد وفليمون صبحي".

وحول تعاونه مع مصطفى البنا خلال البرنامج؛ قال: "مصطفى البنا واحد من نجوم السوشيال الميديا اللي بيقدموا محتوى يمتاز بالسخرية والتلقائية، وكان هناك بُعد نظر من شبكة MBC في اختياره لتقديم برنامج تليفزيوني، ودي موجة موجودة الفترة الأخيرة، وهنا كان تخوفي، إذ أن التجارب السابقة في مصر لم تحقق النجاح المطلوب مثل برنامج عمرو راضي وبرنامج خالد جواد، وأعتقد أنه كان بسبب عدم احترافية الكتابة والإنتاج في وضع نجم السوشيال ميديا في مكان مناسب له في التليفزيون، خاصة أنني أرى أن مشاهد التليفزيون يختلف تماما عن متابع السوشيال ميديا، ويحتاج إلى احترافية في إدارة المحتوى والفورمات بصورة تناسب النجم والجمهور، وهذا مانجحنا غير تحقيقه حتى الآن و الحمد لله".

واستطرد: "مصطفى موهوب ومخلص لما يقدمه وقبوله عالي، ودي حاجات غير متوفرة في كتير من الناس، واحترافية فريق العمل ساعدت على استغلال قدرات مصطفى بصورة مثالية".

وأشار إلى أنه تم تصوير 10 حلقات من البرنامج، وسيتم إذاعة 6 حلقات قبل رمضان كجزء أول، قبل أن يتم استكمال التصوير في الجزء الثاني.

البرنامج يعرض كل سبت في تمام الساعة الثامنة مساءً ويُعاد في الثانية من صباح الأحد بشكل أسبوعي، ويعتبر الظهور الأول لشخصية "سعفان" عبر التليفزيون، منتج فني نهى توفيق، مدير تصوير كوته، توزيع أغاني كينج، إخراج رامي رزق الله، من إنتاج MBC ويذاع على "MBC مصر".