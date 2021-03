شكرا لقرائتكم خبر عن درو باريمور نسيت أنها نجمة هوليوود وبتمشى فى شوارع نيويورك "حافية القدمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تٌعرف النجمة العالمية درو باريمور أنها تسعى دائما للتعامل بشكل طبيعى جدا وكأنها لاتبالى أن هناك عدد من مصورى " البابارتزي" يرصدون أدق تفاصيل إطلالتها وكثيرا ما تنسى باريمور أنها واحدة من أهم نجمات هوليوود .

التقطت عدسات مصورى " البابارتزي" عدة صور لدرو باريمور البالغة من العمر ( 46 عاما ) خلال تجولها فى أحد شوارع نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وهى ترتاد ملابس رياضية بإحدى درجات اللون الرمادى ، بينما لفتت درو الأنظار نحوها بعد ظهورها وهى تمشى حافية القدمين وتحمل حقيبتها وتتناول مشروبها المفضل .



وكإجراء أمان وسط انتشار جائحة فيروس كورونا " covid-19 " التى تهدد العالم ، حرصت درو باريمور على ارتداء القناع الواقى خلال جولتها فى نيويورك .



يذكر أن درو باريمور قدمت عدد هائل من الأعمال الفنية الناجحة وذلك طوال مسيرتها الفنية، ومن أبرزالأعمال السينمائية التى شاركت بها " Lucky You " و" He's Just Not That Into You " و" Everybody's Fine " و" Big Miracle " و " Miss You Already " وغيرهم .



