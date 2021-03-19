شكرا لقرائتكم خبر عن "روزيه" تحطم الرقم القياسى للنجم psy بـ Gangnam Style" عام 2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت النجمة العالمية " ROSÉ " روزيه عضوة فريق البوب الكورى BLACKPINK أن تحقق رقم قياسى مذهل على موقع الفيديوالشهير" YouTube "، وذلك بكليبها الذى يحمل اسم " On The Ground " والذى أطلقته مؤخرا .

حيث استطاعت روزيه أن تحقق الرقم القياسى لأكبرعدد مشاهدات على موقع " YouTube " خلال 24 ساعة لكليب لنجم بوب كورى " منفرد " ، حيث حصدت 41.6 مليون مشاهدة بكليب " On The Ground " ، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة Korea JoongAng Daily.

حطمت عضوة فريق " BLACKPINK " الرقم القياسى الذى سجله النجم الكورى PSY عام 2012 لفيديو كليب "Gangnam Style" ، والذى تمت مشاهدته 36 مليون مرة فى أول 24 ساعة ، ومن المعروف أن أغنية "Gangnam Style" كانت قد أحدثت ضجة فور إطلاقها وحققت نجاح مذهل حول العالم لتحقق سلسلة من الأرقام القياسية .

بينما وصلت نسبة مشاهدة كليب " On The Ground " على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " لأكثر من 93 مليون مشاهدة خلال 6 أيام فقط من إطلاقه، إضافة إلى حصده أكثر من 6.9 مليون LIKES حتى الآن .



روزيه بالكليب



روزيه بالكليب