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"روزيه" تحطم الرقم القياسى للنجم psy بـ Gangnam Style" عام 2012

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القاهرة - سامية سيد - استطاعت النجمة العالمية " ROSÉ " روزيه عضوة فريق البوب الكورى BLACKPINK أن تحقق رقم قياسى مذهل على موقع الفيديوالشهير" YouTube "، وذلك بكليبها الذى يحمل اسم " On The Ground " والذى أطلقته مؤخرا .

حيث استطاعت روزيه أن تحقق الرقم القياسى لأكبرعدد مشاهدات على موقع " YouTube " خلال 24 ساعة لكليب لنجم بوب كورى " منفرد " ، حيث حصدت 41.6 مليون مشاهدة بكليب " On The Ground " ، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة Korea JoongAng Daily.

حطمت عضوة فريق " BLACKPINK " الرقم القياسى الذى سجله النجم الكورى PSY عام 2012 لفيديو كليب "Gangnam Style" ، والذى تمت مشاهدته 36 مليون مرة فى أول 24 ساعة ، ومن المعروف أن أغنية "Gangnam Style" كانت قد أحدثت ضجة فور إطلاقها وحققت نجاح مذهل حول العالم لتحقق سلسلة من الأرقام القياسية .

بينما وصلت نسبة مشاهدة كليب " On The Ground " على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " لأكثر من 93 مليون مشاهدة خلال 6 أيام فقط من إطلاقه، إضافة إلى حصده أكثر من 6.9 مليون LIKES حتى الآن .

روزيه بالكليب (1)
روزيه بالكليب  

 

روزيه بالكليب (2)
روزيه بالكليب  

 

روزيه بالكليب (3)
روزيه بالكليب  
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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