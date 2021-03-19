هاني سرحان مع كريم عبدالعزيز من كواليس "الاختيار 2" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شارك المؤلف هاني سرحان، متابعيه، صورة تجمعه بالنجم كريم عبدالعزيز من كواليس مسلسل "الاختيار 2" الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021 على قناة ON.

وعلق سرحان على الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلا: "مع أحد رجال الظل بمسلسل الاختيار 2، رمضان 2021".

وكان هاني سرحان قد أجرى مؤخرا مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، قال خلالها إنه "اعتمد في كتابة مسلسل الاختيار 2 على الملفات الحقيقية والمحاضر الواقعية، وقد قضى فترة تحضير 3 أشهر قبل بدء كتابة الحلقات، وأن الكتابة جاءت قبل اختيار أبطال العمل".

وأضاف أن "الجمع بين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي شيء عظيم، وسيقدم مكي لأول مرة أكشن ولكنه أبدع به"، كما أكد أن الأدوار النسائية سيكون لها مساحة كبيرة في "الاختيار 2".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة النجوم: كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكر عبداللطيف ورياض الخولي وغيرهم.