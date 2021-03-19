شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية لرامي رضوان: أغنية تتر "ورا كل باب" نجحت لأنها أسرية ومأثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب محمد عدوية إنه توقع نجاح تتر مسلسل "ورا كل باب" الذى يتم عرضه على قناة الحياة، لأنها أغنية أسرية ومأثرة جداً وبها تكاتف ولمة العائلة، وأنه يحب هذه النوعية من الكلمات، مضيفاً أنه عندما يعرض عليه أغانى تترات مسلسلات لا بد أن يسمع فكرة الموضوع أولاً وبعدها يقرر قبوله الأغنية من عدمه، مشدداً على أنه لم يكن هدفه غناء مليون أغنية بقدر تقديم أعمال إيجابية.



محمد عدوية

وأشار عدوية خلال لقائه فى برنامج مساء "dmc" مع الإعلامي رامى رضوان على قناة DMC، إلى أنه يحب أغانى المهرجانات، فهى تجعل الناس سعيدة، موضحاً أنه لم يخض تجربتها لأنها ليست سكته حسب وصفه، لافتاً أنه يتمنى عمل ديو غنائى جديد مع والده الفنان أحمد عدوية وينتظر فكرة جيدة لتقديمها، وأنه لا يستطيع قول رأيه فى والده لأن شهادته فيه مجروحة.



الفنان محمد عدوية

وكان المطرب محمد عدوية أعرب فى تصريحاته لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على تتر أغنية مسلسل "ورا كل باب" والتى تحمل نفس اسم العمل، من كلمات عماد عبيد وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هارون مشيرًا إلى أن ردود الفعل فاقت توقعاته، ويعتبر الأغنية خطوة مهمة في مشواره الغنائى، حيث قدمها بشكل مختلف وجديد عليه، وتابع أحضر الأن لأغنية عن إسكندرية وأحب أن أكون متواجدا بأعمال جيده وليس من أجل التواجد فقط.



محمد عدوية مع رامى رضوان

يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" فكرة يسرى الفخرانى ويقدم على طريقة مسلسل "إلا أنا" الذى تم عرضه العام الماضى وحقق ردود أفعال مميزة مع الجمهور، حيث تناول العديد من الموضوعات الاجتماعية في حكايات كل حكاية من 10 حلقات، وقام ببطولة الحكايات عدد كبير من الفنانين أبرزهم وفاء عامر، حنان مطاوع، ريهام عبد الغفور، شيرى عادل، درة، كندة علوش، جميلة عوض.