شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح لـ أبلة فاهيتا: اتجوزت 4 مرات وبنتى عندها 33 سنة وابنى 31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم مدحت صالح، خلال ظهوره في برنامج "لايف من الدوبلكس"، مع أبلة فاهيتا، على قناة ON، أنه يحب أن ينادى الناس له باسم مدحت أو محمد (اسمه الحقيقى) وأنه لا يحب أسماء الدلع تماماً رغم أنه قبل دخول عالم الغناء كان البعض يقول ميدو والبعض الآخر حمادة.

وأجاب مدحت صالح على أسئلة أبلة فاهيتا السريعة، حيث كشف أنه من مواليد 2 نوفمبر 1960، وأنه لا يتضايق تماماً من موضوع السن، مضيفاً أنه برج العقرب ولكنه لا يصدق في هذه الأمور ولا يؤمن بتوقعاتها، كما كشف أنه من موليد جزيرة بدران في شبرا.



مدحت صالح مع كارو ابنة أبلة فاهيتا

وأشار مدحت إلى أن لديه من الأبناء ابنته هانيا وعمرها 33 سنة، وابنه أدهم 31 سنة، وأنه متزوج منذ 11 سنة، موضحاً أنه تزوجت 4 مرات، وأن آخر قصة حب في حياته هي زوجته الحالية، وقال إن الشىء الذى أقلع عنه بعد الزواج "بطلت أتجوز"، وأفصح عن أول مرتب تقاضاه في حياته وهو 5 ساغ.

وكشف مدحت صالح عن الأغنية التى كان مقرر غنائها وذهبت لمطرب آخر، وهى "الشمس الجرئية" والتي غنتها المطربة حنان، موضحاً أن الملحن خليل مصطفى استأذنه أن يعطيها للمطربة حنان ولم يعترض لأنه يحبها وبينهما عشرة عمر، كما كشف عن الأغنية التي حصل عليها بعدما كانت مع مطرب آخر وهى "جاى على نفسك ليه" والذى كان مقرر أن يغنيها عمرو دياب.