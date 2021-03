شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات فى خريطة طرح الأفلام العالمية تؤجل عرض فيلم Venom 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة Sony بإزالة فيلم "Man From Toronto" من خريطة الإصدارات، وهو ما سيجعل فيلم Venom يستغرق وقتًا طويلا ليتم عرضه، حيث قررت شركة Columbia Pictures من سوني عرض فيلم Venom: Let There Be Carage 17 سبتمبرالمقبل، والذي كان من المقرر طرحه سابقًا في 25 يونيو المقبل، بعد أن أجبرت الجائحة أصحاب دور العرض علي إغلاق دورالسينما.

بالرغم من انتهاء تصويرالجزء الثاني من السلسلة الشهيرة، إلا أن شركة الإنتاج قررت تأجيل عرض الفيلم بسبب توقف عملية المونتاج التي كانت قد بدأت منذ بداية شهر فبراير الماضي.

وحقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات وصلت إلى 856 مليون دولار حول العالم، فيلم Venom تدور قصته حول إيدى بروك التى يجسدها توم هاردى، والذى ظهر لأول مرة فى أفلام سبايدرمان، الشخصية التى تحولت من شخص عادى إلى شخص خارق للطبيعة شرير بسبب تعرضه لهجوم من كائن فضائى منحه قدرات خارقة وأصبح داخله يواجه قوى الشر والخير، ويواجه العديد من الأحداث التى يسعى للتغلب عليها والسيطرة على الكوكب.

فيلم Venom بطولة توم هاردى، وميشيل ويليامز، ووودى هارلسون، وجينى سليت، وريز أحمد، ومارسيلا براجيو، وريد سكوت، وميشيل لى، وسكوت هيز، وماك براندت، ومن إخراج روبن فلايشر، ومن تأيف مجموعة متنوعة من الشخصيات وهم كيلى مارسيل، وسكوت روزنبرج، وتود مكفارلين، وجيف بينكنر، وديفيد ميشليني.