شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقي : أول عريس رفضته كان ابن الجيران وآخر حد رفضته فى رسالة واعتذرت له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّت النجمة نرمين الفقي ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وقالت خلال الحلقة: "دخلت مؤخرا عالم السوشيال ميديا وحسيت إن التواصل مع الناس حاجة لطيفة بس لازم يكون الواحد حذر جدا، لأن ممكن حد يقول كلمة مش كويسة".

وبسؤالها عن آخر رسالة تلقتها من معجب قالت نرمين الفقي: "تلقيت أغنية للمطربة نجاة الصغيرة، وهو إعجاب من طرف واحد ولكنه إنسان محترم جدا ورديت عليه شكرته".

وبسؤالها عن آخر مرة بوظت الرجيم قالت نرمين الفقي : "علطول الرجيم بيبوظ، المساعدة بتاعتى بتجيبلى محشى كرنب ومكرونة بشاميل، وأنا مش بقدر أمنع نفسى بضعف جدا قدامهم".

وبسؤالها عن أول وآخر عريس رفضتهما قالت نرمين الفقي : "أول عريس كان ابن الجيران ووالدتى رفضته عشان كنت لسه صغيرة، بس هو كان من عائلة محترمة في الإسكندرية، أما آخر عريس رفضته فبعتله ردى في رسالة وقلتله آسفة مش هاقدر أرتبط بيك، ورد قالى ميرسى على ذوقك وأخلاقك وخلاص".



النجمة نرمين الفقى



نرمين الفقي فى ضيافة منى الشاذلى



نرمين الفقى



الفنانة نرمين الفقي



نرمين الفقي