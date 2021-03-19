شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: جلال الشرقاوى صفعني بالقلم بسبب أشرف زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة إلهام شاهين، أثناء استضافتها فى برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC، أن المخرج جلال الشرقاوي صفعها على وجهها بسبب تطاولها عليه، وقالت: "كان جلال الشرقاوى حينها عميد المعهد وكان مؤمن بى وجعلنى بطلة فرقته، ولكن لم أكن أحب أن يتحكم فىّ أحد أو فى شئونى الشخصية، وما حدث أننى كنت أنا وماجدة زكى أصدقاء ودفعة واحدة وأعرف أشرف زكى من خلالها وفى أحد الأيام أتى أشرف للمسرح من أجل صديقه الفنان أحمد صيام فندهت له وجلسنا سويا فى حجرتى".

وأضافت إلهام شاهين: "بمجرد دخوله الغرفه أتى المخرج جلال الشرقاوى مسرعا وقال لى: "أنا مش مانع ضيوف فى الغرف، فقلت له إن الجميع يستقبل ضيوفا فى حجرتهم فهل هذا القرار لى فقط فقال نعم، وحينها تطاولت عليه مما دفعه أن يصفعنى بالقلم، أما خلافى مع حسن الإمام فكان بسبب أننى طلبت منه قراءة سيناريو الفيلم قبل أن أوقع العقد وذلك عندما عرض على بطولة فيلم من إخراجه، فحينها اعتبر ذلك إهانة وأتذكر أنه كان يحكم مشاريع التخرج فى المعهد وعندما علمت أنه موجود رفضت أن أخرج على المسرح وعندما أخبرته سميرة محسن صعد لى وقال لى: (إنتى عبيطة هتضيعى سنة من عمرك عشانى) وامتحنت ونجحت".

وتنتظر الفنانة إلهام شاهين عرض حكاية "حتة مني" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر" إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية ومها سليم، وهي من سيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام على، ويشارك في الحكاية إلى جانب إلهام شاهين كلاً من أحمد وفيق، ايناس كامل، نهال عنبر، سارة الشامى، حنان سليمان، مؤمن نور وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وكانت قناة cbc أعلنت بدء عرض حلقات حكاية "حتة منى" للنجمة إلهام شاهين وهى أولى حكايات مسلسل "زى القمر"، يوم السبت الموافق 20 مارس الجارى الساعة 8 مساء، حيث طرحت القناة برومو الحكاية وكشف عن طبيعة الأحداث التى تدور فى إطار اجتماعي حول قضايا المرأة التى تفضل إلهام شاهين تقديمها سواء فى السينما أو الدراما.

إلهام شاهين

وفاء الكيلانى فى السيرة

إلهام شاهين فى السيرة

إلهام شاهين مع وفاء الكيلانى فى السيرة