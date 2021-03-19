شريف دسوقي لـ"الخليج 365": مُهدد بسرطان جلد من الدرجة الأولى وأعاني من شبه "غرغرينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان شريف دسوقي، خلال الساعات الماضية، يتحدث فيه عن حجم إصابته في ساقه، والتي تعرض لها قبل عدة أشهر، أثناء تصوير أحد تلأعمال التي شارك فيها.

وظهر شريف في الفيديو وهو يطلب من دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، التدخل لحل أزمته وحصوله على باقي مستحقاته من منتجين تعاون معهم، ولم يمنحوه أجره كاملا رغم انتهاء التصوير، وعرض بعض الأعمال.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، كشف شريف عن وضعه الصحي "أنا مُهدد بسرطان من الدرجة الأولى في الجلد، وشبه غرغرينا، ورغم كل ده بنزل شغلي عادي، عشان ملهمش دعوة، بربط رجلي ببلاستر وشاش".

وأضاف "ملتزم بالتصوير لإن زي ما اتربينا لو الممثل بيموت ورا الكاميرا أول ما بيتقال أكشن بنقف كإن مفيش حاجة".

جدير بالذكر أن شريف دسوقي حقق نجاحا كبيرا وذاع صيته قبل عامين تقريبا مع مشاركته في فيلم "ليل خارجي" مع المخرج أحمد عبدالله السيد، وحصل على جائزة أفصل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقدم في رمضان 2020 واحدة من أنجح الشخصيات التي تعلق بها الجمهور، وهي "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع الفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين.