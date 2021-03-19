شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقي لـ منى الشاذلى: محتاجة راجل يكون سند والشكل والجسد مش دايم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة نرمين الفقي، ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت الارتباط في حياتها قائلة: "أنا فعليا بعمل كل حاجة لوحدى، وبقف مع العمال وبعمل كل حاجة، وحسيت بموضوع الارتباط ولازم حد يشيل عنى لما والدتى توفيت".

وأضافت نرمين الفقي : "حسيت إن لازم يكون في ونس في الحياة، وإنى لو تعبت لازم يكون في حد جنبى، ولازم يكون رجل أتسند عليه مش ياخدنى إنى نرمين الفقي لأن لا شكل ولا جسد دايم، ولكن الروح والطبيعة هي اللى فاضلة بعد ربنا سبحانه وتعالى".

وتابعت نرمين الفقي : "أنا طلعت في أسرة وكبرت نفسى واتربيت بثقافة معينة ومش هاتخلى عن ده وأكيد مش هاضحك عليكى وأقولك لو مستواه قليل هوافق، ولكن يبقى مناسب ومش لازم يكون ملياردير، لأنى مش هوافق عليه لو قلبى وعقلى مش عاوزينه".

وعن مسلسل "الليل وآخره" قالت نرمين الفقي : "ده عمل هيفضل مدى الحياة ويكفينى شرف المشاركة فيه، لأن ده عمل مش هيتنسى أبدا، ويوم لما حصل فركش أنا كنت حاضنة المخرجة رباب حسين ومكنتش مصدقة إن خلاص فركش وفضلنا نعيط في حضن بعض، وكواليس العمل والقلب الحلو النضيف بيبان على الشاشة وعشان كدة المسلسل نجح".