شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وأحمد شيبة يطرحان أغنية "يا سلام" على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطربان الشعبيان عمر كمال وأحمد شيبة أغنية "يا سلام" على قناة "كمال" الرسمية بموقع يوتيوب، حيث يقدمها الثنائى على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام المصرى، وألحان عمر كمال الذى روج للأغنية على مدار الأيام الماضية وطرح البوستر الخاص بها.



عمر كمال واحمد شيبة

وكان عمر كمال قد تسبب في أزمة بعد إعلام المخرج ماندو العدل مشاركة كمال كممثل في مسلسل "بين السما والأرض" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ليتواصل معه الدكتور أشرف زكى – نقيب الممثلين – وأكد له أن عمر كمال ليس نقابى ولا يمكن مشاركته في المسلسل.

وكتب ماندو العدل على حسابه بموقع فيس بوك: "تواصل معى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأكد لى أن عمر كمال عنده مشكلة أنه مش نقابي، هشوف ممكن اعمل إيه، على فكرة أحمد عدوية وحسن الأسمر وحكيم مثلوا، وشعبان عبد الرحيم الله يرحمه مثل مع أستاذ داوود عبد السيد".