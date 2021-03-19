شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقي : أول مرة أشوف والدى كان عندى 16 سنة وقربنا من بعض مؤخرا ومعنديش اخوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة نرمين الفقي ، ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدث عن طفولتها قائلة: "كنت شقية وأنا طفلة بشكل غير طبيعى وكنت عاملة زى الولاد، ووالدتى لما كانت بتيجى تاخدنى من المدرسة وتسأل عليا يقولولها فوق الشجرة بتحدف العيال بالطوب، ووالدتى كانت حريصة أتعلم الجمباز والرياضة من صغرى".

وأضافت نرمين الفقي : "بدايتى في الإعلانات كنت بروح أنا وأصحابى في الإسكندرية وكان في مخرج إعلانات بيعمل إعلان هنلك فشافنى على البلاج وأنا بتفرج فقالى تعملى إعلان فقلتله أه أعمل وطلبنى أجى القاهرة بعد كدة، وكنت بسافر أنا ووالدتى بالسوبر جيت، وفاكرة أول إعلان عملته كان لأطقم أدوت مطبخ ودى كانت بدايتى مع الإعلانات".

وعن علاقتها بأسرتها قالت: "والدى ووالدتى كانوا منفصلين من صغرى وعيشت مع والدتى أكتر، ودى حياة محدش يعرفها عنى، لأنى عيشت مع جدى وجدتى ووالدتى في الإسكندرية وكانوا هما وقتها اللى بيحتضنونى ولما بدأت أكبر ملقتش إن في أب فعرفت إنهم منفصلين ووالدى مسافر برة على طول ومش بييجى".

وتابعت نرمين الفقي: "يمكن اللى خلى عندى نوع من التوازن لأن عيلة والدتى كان عندى منها بدل الأب 4، وزوج خالتى كان الخامس وعمرهم ما حسسونى بأى حاجة نقصانى وبيحاولوا يعوضونى ولكن طبعا مفيش حاجة زى الأب خاصة لو كان عايش".

واستكملت نرمين الفقي: "فى مرحلة ما كان عندى 16 سنة كان بداية تعب والدتى وإصابتها بورم وكانت دى أول مرة أشوف والدى وقتها في المستشفى لما رجع مخصوص لما عرف إن والدتى تعبانة، وعشان كان لازم تسافر تعمل العملية كان لازم أروح أقعد في بيت عمتى ودى كانت أول مرة أشوف عيلة والدى، كنت وقتها في الثانوية العامة، وكنت متخوفة في الأول ولكن هي وزوجها مكنوش عارفين يعملوا إيه ولا إيه معايا، وكان في كمية من الحب والعطاء غير طبيعية".

وأضافت نرمين الفقي : "طبعا كنت زعلانة بقالى فترة كبيرة، ولكن ربنا يديله الصحة دلوقتى فى آخر كام سنة بقى في شوية حب جوايا وجواه وقدر يقرب منى ويقربنى له، وأنا للأسف مليش إخوات".