جديد هيثم سعيد مع لايف ستايلز ستوديوز.. “أحلى من السكر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: في تعاون ثالث بينهما، أصدرت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أعمالها الفنية مع الفنان المصري هيثم سعيد بعنوان “أحلى من السكر”.

أغنية “أحلى من السكر” ايقاعية شبابية قدمها هيثم بأسلوبه المميز من كلمات ايهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع ياسر ماجد وميكس وماستر ماهر صلاح.

أمّا كليب الأغنية فتم تصويره في وقت سابق في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد الذي قدّم بعدسته هيثم سعيد بإطلالات شبابية عصرية وفكرة رومانسية جمعت الحب والغزل والشوق بأسلوب بسيط لافت.

يظهر هيثم في الكليب وهو يهتم بأراضيه الزراعية في سهل البقاع اللبناني ويقوم بالاعتناء بالمزروعات وبيعها بمحله الخاص، وفي نفس الوقت يعيش قصة حب مع فتاة تعمل في محل حلويات. وضمن لقطات رومانسية وكادرات جميلة يسافر الجمهور مع هيثم بقصة حب شيقة تنتهي بطلب هيثم الزواج من حبيبته.

وتعتبر “أحلى من السكر” الأغنية الثالثة التي تصدرها “لايف ستايلز ستوديوز” للفنان هيثم سعيد، بعد أن أهدى هيثم والشركة مصر وشعبها أغنية بعنوان “بصوت مصري” كلمات محمد حسن معوض، ألحان عمرو صفاء، توزيع عمر اسماعيل، ميكس وماستر عمّار خاطر، اخراج بتول عرفة. ثم أطلقا أغنية “حلوة عينيه” وهي من كلمات محمد الغنيمي، الحان احمد ابو زيد، توزيع كريم أسامة وميكس وماستر ماهر صالح. واخراج فادي حداد.

الجدير ذكره أن “سعيد” وضع صوته على أغنية رابعة من انتاج “لايف ستايلز ستوديوز” بعنوان “تعال نعيش” كلمات نورهان عز العرب، الحان شادي حسن وتوزيع موسيقي طارق توكل، على أن يتم تصويرها قريبًا ثم إطلاقها في الوقت المناسب على قناة الشركة الرسمية عبر موقع يوتيوب.