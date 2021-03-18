محمد إمام بصورة جديدة من كواليس “النمر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: عبّر النجم محمد إمام عن سعادته لتعاونه مع الفنان محمد رياض في مسلسل “النمر” من خلال صورة جمعته به من كواليس التصوير، ونشرها عبر حسابه في “إنستغرام” وعلّق عليها بالقول: “سعيد أني بشتغل مع الفنان الكبير محمد رياض، حقيقي من ألطف الناس اللي اتعاملت معاها وعامل دور جامد جدا في مسلسل النمر استنوا الشيمي رضوان في رمضان إن شاء الله جدع اللي هيطلع حي”.

يُذكر أن مسلسل “النمر” من بطولة: محمد رياض، محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقى، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح وإيناس كامل، وإنتاج شركة “سينرجي”.