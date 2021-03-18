روسيا تطلق باربي للفضاء.. ما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بالتعاون مع وكالة الفضاء الاتحادية الروسية ”روسكوزموس“ طورت شركة ”باربي“ إطلاق دمية جديدة مميزة، وهي باربي رائدة الفضاء، لتشجيع الفتيات على استكشاف الفضاء.

واستوحت الشركة هذه الدمية من رائدة الفضاء الروسية ”آنا كيكينا“ (36 عاماً)، التي ستقوم بأول رحلة لها إلى الفضاء في نهاية العام المقبل، وذلك بعد 58 عاماً من انطلاق أول رائدة فضاء في العالم ”فالنتينا تريشكوفا“ (84 عاماً) إلى الفضاء.

وتهدف الحملة إلى تحفيز الفتيات الروسيات على العمل في مجال استكشاف الفضاء، ومن المقرر أن تذهب الدمية مع ”آنا“ في رحلتها إلى الفضاء، لتصبح بذلك أول دمية باربي تحقق فعلياً اللقب الذي تحمله.

وأوضحت وكالة الفضاء الروسية أن الهدف من الدمية الجديدة المبنية على شخصية حقيقية بارزة، هو التأكيد على فكرة أن ”أي حلم يمكن أن يتحقق بالثقة بالنفس والعمل الجاد، حيث تعد آنا من الأمثلة البارزة على ذلك، نظراً لكونها مهندسة كان لديها طموح بالوصول إلى الفضاء وحققت ذلك“.

وشرحت الوكالة: ”أصبحت آنا اليوم قدوة يحتذي بها الكثير من الأشخاص، فهي تمتلك مزيجاً من الأناقة والقوة والشجاعة والحكمة واللطف والأنوثة والذكاء والاحترافية والدفء بتناغم مذهل، فهي دليل على أن المرأة تستطيع اقتحام الكون الشاسع“. ولعل هذه الحملة تنبع من فكرة أنه من أصل 124 رائد فضاء روسياً، يوجد أربع رائدات فضاء فقط، وآنا هي المرأة الوحيدة المدرجة على قائمة رواد الفضاء الروس الذين سينطلقون إلى الفضاء العام المقبل.

وأعربت آنا عن سعادتها باختيارها من قبل شركة باربي لتكون نموذجاً لدمية باربي رائدة الفضاء، وقالت: “أنا سعيدة بأنه قد تم اختياري من قِبل شركة باربي، وأتمنى أن يثبت ذلك للفتيات أنهن يمكنهن تحقيق أحلامهن“. يشار إلى أن آنا رائدة فضاء متزوجة، وعملت مذيعة راديو في قناة ”راديو سيبيريا“ قبل عملها في مجال الهندسة، وكانت تمارس التجديف في المياه البيضاء والقفز بالمظلات كهواية.