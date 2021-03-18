هؤلاء النجوم يغيبون عن دراما رمضان 2021

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ارتبط الموسم الدرامي الرمضاني بحضور عدد كبير من النجوم المحبوبين على شاشات التلفزيون الذين ينتظر الجمهور أعمالهم من عام لآخر، ولكن البعض منهم يفضلون الغياب أحياناً لحين الحصول على نص مميز يقتنعون به. نرصد لكم “زهرة الخليج”، أبرز النجوم الغائبين عن الدراما المصرية خلال الماراثون الرمضاني 2021.

عادل إمام:

يعتبر الفنان المصري القدير عادل إمام من أكثر النجوم المحافظين على المشاركة خلال مواسم شهر رمضان المبارك على مدار سنوات طويلة ماضية، وكان آخرها رمضان الماضي بمسلسل ” فلانتينو”، وقبلها بمجموعة مسلسلات درامية كوميدية اجتماعية مثل “عفاريت عدلي علام”، و”العراف”، و”صاحب السعادة”، لكن اختلف الأمر خلال شهر رمضان المقبل والذي يغيب عنه.

آسر ياسين:

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “بـ100 وش” الذي قدمه آسر ياسين عام 2020 مع النجمة نيللي كريم والذي حمل طابعاً كوميدياً وترك بصمة كبيرة مع الجمهور المصري، يغيب ياسين هذا العام عن دراما رمضان.

أحمد فهمي:

اعتاد الفنان أحمد فهمي خلال السنوات الماضية على التواجد خلال الشهر المعظم على الساحة الفنية إلا أنه يبتعد هذا العام عن الماراثون الرمضاني، وتواجد فهمي الأعوام الماضية من خلال تقديم أعمال كوميدية مثل “ريح المدام”، و”الوصية”، وأخيراً مسلسل “رجالة البيت” والذي لم يلقَ نجاحاً كبيراً كغيره من الأعمال التي قدمها.

حسن الرداد:

يغيب الفنان حسن الرداد عن دراما رمضان هذا العام بعد مسلسله “شاهد عيان” والذي اقتحم به مجال الأكشن الدرامي لعام 2020 قدم قبله المسلسل الكوميدي “الزوجة 18″، ومسلسل “عزمي وأشجان”.

أكرم حسني:

يغيب أيضاً الفنان الكوميدي أكرم حسني عن دراما رمضان 2021؛ وذلك بعد مشاركته العام الماضي لأحمد فهمي في مسلسل “رجالة البيت” الذي لم يلقَ نجاحاً، لكنه قد يظهر ببرنامجه “أبو حفيظة” الذي يعرض حالياً على فضائية mbc مصر.

هيفاء وهبي:

تغيب النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن الدراما المصرية هذا العام في شهر رمضان المقبل، وذلك بعدما اعتذرت عن مسلسل “حرب أهلية” الذي تشارك بطولته الفنانة يسرا، وكانت قد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل “أسود فاتح”.

كريم فهمي:

حسم النجم المصري كريم فهمي أمر مشاركته في الماراثون الرمضاني المقبل بأنه خارج حسابات الدراما في رمضان المقبل، وذلك بعد اعتذاره عن مسلسل “ضد الكسر” الذي تقوم ببطولته نيللى كريم، وحل محمد فراج بدلاً منه، ويأتي هذا بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي في مسلسل “ونحب تاني ليه”.