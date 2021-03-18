مروان خوري يكشف عن أغنية باللهجة المصرية.. ويمسك دموعه لهذا السبب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: لم يتمالك النجم اللبناني مروان خوري نفسه بعد عرض تقرير عن عائلته ووالدته الراحلة إذ كاد يبكي لولا أنه تماسك في اللحظات الأخيرة.

وقال خوري في ضيافة الإعلامي مصطفى الأغا ببرنامج صدى الملاعب، إنه ليست لديه مشكلة في أن يبكي لكنه يفعل ذلك حين يكون بمفرده.

وأكد أنه حزين على بلده لبنان بسبب الأزمات التي تضربه مؤخراً، قائلاً: “ما يصير غير مقبول وندفع أخطاء سابقة لكن الوضع صعب”.

وأوضح النجم اللبناني أنه لا يمتلك موهبة التمثيل ولا يفكر في خوض التجربة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الأولوية بالنسبة له الموسيقى والشعر والغناء.

وكشف عن وجود مشروع لأغنية مصرية ويعمل عليها الآن لكنه رفض كشف تفاصيلها.

يذكر أن خوري تحدث عن أغنيته الرومانسية “مهلاً على قلبي” قائلاً في تصرحات صحافية قبل أيام: “هي من أقرب الأغنيات التي سجلتها خلال الفترة الماضية إلى قلبي، وأحببت أن تكون باكورة أغنياتي لعام 2021؛ لأنها مناسبة لهذه الفترة” .