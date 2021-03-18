في لقاء مليء بالاعترافات.. الصراحة تجمع نادين نجيم وسلافة معمار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد الكثير من الأخذ والرد، حان موعد اللقاء الناري بين نادين وسلافة في لقاء بعيد عن الدبلوماسية ضمن برنامج “بصراحة مع نادين نسيب نجيم وسلافة معمار” على MBC1. بعد استحضار ذكريات الطفولة الغنية بالمغامرات والأحداث، واعتراف نادين بتأثرها الشديد بوالدتها والظروف الصعبة التي عاشتها، تكشف سلافة عن أنها كانت طفلة متمرّدة وثائرة.

في حياة نادين وسلافة الكثير من الأمور المشتركة على المستوى الشخصي والعملي. هنا، تتحدث النجمتان عن تجربة الطلاق التي خاضتاها وأثرها النفسي عليهما، فهل واجهتهما صعوبة في فتح صفحة جديدة من حياتهما؟ وهل توقف الزمن عندهما عندما قررتا مواجهة الحياة كمطلقتين؟ وما هي أكبر المصاعب التي تعرضتا إليها؟ وما الذي دفع نادين إلى البكاء؟

بعد ذلك، تتحدثان عن دور الرجل في حياتهما، فهل يدق القلب مجدداً وتعطي أي منهما لنفسها فرصة الوقوع في الحب. وما هو الاعتراف الذي تكشف عنه النجمتان، وما أكثر ما يؤرقهما ويخيفهما؟

تسأل نادين عن آفاق مهنة التمثيل وصعوباتها في العالم العربي، وتعقد مع سلافة مقارنة بين الممثلات في العالم العربي ونظيراتهن في هوليوود، وتكشفان عن هاجس التقدم في العمر والبطولات الدرامية المشتركة. كما تتطرق نادين وسلافة في الحلقة إلى أمور أخرى، فتسألان نفسيهما وتجيبان عن سؤال، “أين هو الفرح المنشود في حياة النجمات؟”. فهل هما سعيدتان، وما أكثر ما يقلقهما من المستقبل؟ وهل وجدتا الطمأنينة التي يسعى إليها كل إنسان؟

يُعرض برنامج “بصراحة مع نادين نسيب نجيم وسلافة معمار” على MBC1، الأحد21 مارس 2021، الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.