شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقي: والدتى كانت بتيجى معايا التصوير وضربتنى علقة عشان قصيت شعرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة نرمين الفقي ضيفة خلال برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت عن علاقتها بوالدتها وكيفية اختيارها للأدوار، قائلة: "أنا في فترة مكنش في أدوار بتعجبنى لأنى بحب أنتقى أدوارى بقدر المستطاع، ولازم تكون الأدوار دى متنوعة وبكون مبسوطة جدا بألعمال اللى قدمتها وبحزن لما بيجيلى دور مش عاجبنى لأنى أستحق الأفضل أنا بقالى 23 سنة بمثل".

وعن علاقتها بوالدتها قالت نرمين الفقي: "أمى كانت أم بكل المعانى وكانت بتروح معايا أوردرات التصوير لأنها كانت بتخاف عليا، وده شيء طبيعى لازم في مرحلة زمنية معينة يكون في فترة، ومرة زمان ضربتنى علقة بسبب إنى حبيت أعمل موضة قصة شعر (الأسد)، وقصيت شعرى وهى لما شافتنى ضربتنى لأنها بتعتبر إن الشعر ده زينة البنت".

وكشفت نرمين الفقي خلال استضافتها مع منى الشاذلى عن سبب غيابها لحقبة زمنية كبيرة، قائلة: "كنت في البيت كان وقت والدتى جالها سرطان، وأنا وحيدة وكمان جت فترة الثورة وانشغلت الفترة دى جامدة جدا حتى توفيت والدتى وبعد كدة عملت مسلسل جبل الحلال، ومسلسل الإمام الغزالى مع محمد رياض، وحاولت أبرز قدراتى من خلاله في اللغة العربية ولكنها صعبة جدا وكنت بعافر".

وأضافت نرمين الفقي: "المشكلة اللى عرفتها لما كبرت إنه بمجرد ما اختفيت ملقتش حد حواليا وفضلت فترة بقول معقولة مفيش حد يتصل بيا أو يهتم بيا، وللصراحة مفيش غير حنان شوقى وشيرين فاجئونى باتصالاتهم بالرغم إننا مش أصحاب أوى وهما اللى زارونى أيام مرض والدتى وعملوا معاها كذا فيديو وأنا بشكرهم جدا".