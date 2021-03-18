شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين لـ وفاء الكيلانى: خرّبت حياة ماما وأبويا مات وهو مش راضى عنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة إلهام شاهين إن الفنان الراحل كمال ياسين له الفضل أن تكون ممثلة، موضحة: "عندما التحقت بالمعهد العالى للفنون المسرحية، كان من أجل الإخراج وليس التمثيل، وقبل تقديمى كنت قد التحقت بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، وكان والدى هو من اختارها لى، ولعل السبب أنها كانت قريبة من البيت، وكانت أيضا غير مختلطة، فبالرغم أن أبى كان منفتحاً إلا أنه كان يغير علىّ جداً".



إلهام شاهين

وأضافت إلهام شاهين، خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة على قناة DMC، أنها عندما أبلغت والدها بقرار التحاقها بالمعهد العالى للفنون المسرحية رفض جدًا ولكنها أقنعته أنها ستكون مخرجة وليس ممثلة، مشيرة إلى أنه كان يرى أن هذا الوسط صعب جداً، مضيفة: "عندما أقنعه كمال ياسين بأن أشارك فى إحدى العروض المسرحية وشاهدنى بعدها على المسرح فرح جداً بى، ولعل تلك السعادة بسبب أنه كان دور ملاك، وعندما عرض علىّ أول فيلم وافقت دون أن أخبره، حتى أخبرونى أننى سأصور بعض المشاهد بالإسكندرية وحينها اضطررت أن أقول له".



إلهام شاهين مع وفاء الكيلانى

وكشفت إلهام شاهين أنها خربت حياة والدتها، موضحة: "هى أصرت أن تذهب معى إلى الإسكندرية، بالرغم من رفض والدى وبعد عودتنا ترك لنا المنزل دون أن ينفصل عن والدتى، وهو ربانى أن تكون شخصيتى قوية ولدىّ إرادته وأول من مارست عليه ذلك كان هو، فقطع علاقته بى وبأمى، ولكن بعد مرور الوقت يأتي كزيارات وكان قد تزوج وأنجب أولادا ولكنه توفى وهو غير راضٍ عنى".

وتنتظر الفنانة إلهام شاهين عرض حكاية "حتة مني" أولى حكايات مسلسل "زى القمر" على قناة cbc السبت المقبل، وهى سيناريو وحوار سيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام على، ويشارك في الحكاية إلى جانب إلهام شاهين كلاً من أحمد وفيق، إيناس كامل، نهال عنبر، سارة الشامى، حنان سليمان، مؤمن نور وعدد آخر من الفنانين الشباب، والمسلسل إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية ومها سليم.