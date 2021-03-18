شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى لـ منى الشاذلى: لما اختفيت ماحدش سأل عليا غير شيرين وحنان شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة نرمين الفقى ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وكشفت عن سبب غيابها لحقبة زمنية كبيرة، قائلة: "كنت في البيت كان وقت والدتى جالها سرطان، وأنا وحيدة وكمان جت فترة الثورة وانشغلت الفترة دى جامدة جدا حتى توفيت والدتى، وبعد كدة عملت مسلسل (جبل الحلال) وعملت مسلسل الإمام الغزالى مع محمد رياض وحاولت أبرز قدراتى من خلاله في اللغة العربية ولكنها صعبة جدا وكنت بعافر".

وأضافت نرمين الفقي: "المشكلة اللى عرفتها لما كبرت إنه بمجرد ما اختفيت ملقتش حد حواليا وفضلت فترة بقول معقولة مفيش حد يتصل بيا أو يهتم بيا، وللصراحة مفيش غير حنان شوقى وشيرين فاجئونى باتصالاتهم بالرغم إننا مش أصحاب أوى وهما اللى زارونى أيام مرض والدتى، وعملوا معاها كذا فيديو وأنا بشكرهم جدا".

وتابعت نرمين الفقي: "لما رجعت وقت مسلسل جبل الحلال قلت خلاص رجعت نرمين تانى وكان زمان بيقولوا إن الفنان اللى بيقعد بيكون مطلوب أكتر لقيت العكس بعد جبل الحلال والعروض اللى جت مكنتش لطيفة، لغاية لما جالى مسلسل أبو العروسة، وكان مخرج المسلسل فاكرنى هاعتذر عشان مش أنا اللى هاكون العروسة، ولكن انبسطت بيه جدا وحسيت إنه هايبقى حلو وفعلا ده اللى حصل وبقى تريند على طول".

وتخوض النجمة نرمين الفقي السباق الرمضاني بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك فى عدد من النجوم مثل وهنا الزاهد، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب.