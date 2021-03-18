شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تطرح بوستر مسلسل "الملك".. وعمرو يوسف يظهر بشخصية "أحمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المتحدة للخدمات الإعلامية عن البوستر الرسمي لمسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث نشر الأستاذ تامر مرسى – رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية ـ البوستر على حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلا: "الملك.. عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ.. المتحدة تعيد أمجاد الدراما المصرية".





الملك

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمى نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوى، وبطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام.



بوستر مسلسل الملك

ويعود عمرو يوسف بمسلسل "الملك" إلى الدراما فى شهر رمضان المقبل بعد غياب عامين، ويجسد فيه شخصية "الملك أحمس" ورحله كفاحه ضد الهكسوس.

وصور عمرو يوسف جزءا كبيرا من أحداث المسلسل داخل ديكور القصر الفرعونى، بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث يكثف المخرج حسين المنباوى عدد ساعات التصوير، والتى تصل إلى 18 ساعة يومياً،مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية فى محاولة للانتهاء من تصوير العمل بالكامل منتصف شهر رمضان المقبل.